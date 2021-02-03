Посол РФ в США оценил слова американского адмирала о ядерной войне

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Глава американского Стратегического командования адмирал Чарльз Ричард заявил, что Россия или Китай могут в будущем стать противниками США в ядерном конфликте. Однако российский посол Анатолий Антонов полагает, что здравомыслящие американские военачальники вряд ли рассматривают возможность ядерной войны с РФ.

Я не верю, что здравомыслящие американские генералы думают о ядерной войне. Я думаю, что такая идея блуждает в головах нездоровых политиков, — сказал в эфире телеканала «Россия 24» Антонов.

Дальнейшая работа с Вашингтоном по контролю над вооружением будет «архисложной», но Москва к ней готова. По его словам, необходимо будет выработать новое уравнение стратегической безопасности, которое охватило бы как новые виды вооружений, так и старые проблемы.

Как писал NEWS.ru, адмирал Чарльз Ричард заявил, что с момента развала Советского Союза американцы не рассматривали военный конфликт с русскими, но теперь ситуация изменилась. В своей статье для издания Военно-морского института США Ричард написал, что теперь Вашингтон рассматривает и прямой ядерный конфликт. Адмирал отметил, что все эти годы Пентагон воевал с терроризмом, а Москва и Пекин в это время начали вести агрессивную политику. Якобы обе ядерные державы бросают вызов американцам противоречащими международным нормам силовыми способами, которых мир не видел со времён холодной войны. На США он возложил роль мирового судьи, цель которого — «сдерживать агрессию» России и Китая, так как уступив им, Вашингтон «рискует укрепить представления о том, что США не желают или не могут ответить».