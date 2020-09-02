Помпео положительно оценил переговоры с РФ по ядерному оружию

https://static.news.ru/photo/67aa05e8-ed35-11ea-804e-fa163e074e61_660.jpg Майк Помпео Фото: ALEX HALADA via imago-images.de

Американская сторона считает, что переговоры Вашингтона и Москвы о перспективах дальнейшего сокращения ядерных вооружений проходят очень продуктивно. С таким заявлением выступил госсекретарь США Майк Помпео.

По его словам, Вашингтон «умолял китайцев» принять участие в диалоге по этому вопросу, настаивая на том, что это шаг к сокращению угрозы от «самых опасных оружейных систем», которое отвечает стратегическим интересам Пекина, передаёт ТАСС.

У нас продуктивные переговоры с россиянами, — заявил Помпео на пресс-конференции.

18 августа спецпосланник США Маршалл Биллингсли сообщил о передаче российской стороне данных о действиях Китая в сфере развития ядерного оружия. По его словам, КНР пытается убедить весь мир в том, что у них крайне мало ядерного оружия.

Ранее NEWS.ru писал о том, что министр обороны Соединённых Штатов Марк Эспер заявил, что Китай близок к удвоению своего ядерного потенциала. Это значит, что США следует модернизировать собственные ядерные силы.