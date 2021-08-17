Польский генерал пожаловался на превосходство российских танков

Современные российские танки имеют преимущества перед устаревшими польскими Т-72 и РТ-91 Twardy. Об этом заявил генерал-лейтенант польской армии Богуслав Самол, его слова приводит Defence24.
По словам Cамола, в настоящее время на вооружении у польских военных преимущественно
Генерал отметил, что в ближайшие пять-десять лет Министерство обороны Польши будет искать возможности заменить устаревшие боевые машины. Новые же танки, по мнению Самола, следует разместить в первую очередь в восточной части Польши, которая граничит с «потенциальным агрессором».
Оперативные возможности польской армии, по мнению генерала, повысит приобретение американских танков «Абрамс».
Ранее Варшава заявляла о покупке американских танков «Абрамс» в версии M1A2 SEPv3 на сумму более чем $23 млрд.
Ранее в США назвали российский Т-90С «бронированным убийцей».