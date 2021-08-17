Польский генерал пожаловался на превосходство российских танков

Современные российские танки имеют преимущества перед устаревшими польскими Т-72 и РТ-91 Twardy. Об этом заявил генерал-лейтенант польской армии Богуслав Самол, его слова приводит Defence24.

По словам Cамола, в настоящее время на вооружении у польских военных преимущественно находятся танки Т-72 и РТ-91 Twardy. Это машины прошлого поколения, которые значительно уступают в тактико-техническом плане модернизированным российским танкам.

Генерал отметил, что в ближайшие пять-десять лет Министерство обороны Польши будет искать возможности заменить устаревшие боевые машины. Новые же танки, по мнению Самола, следует разместить в первую очередь в восточной части Польши, которая граничит с «потенциальным агрессором».

Оперативные возможности польской армии, по мнению генерала, повысит приобретение американских танков «Абрамс».

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