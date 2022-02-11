Полковник рассказал, как Россия защитит Чёрное море от кораблей НАТО

Чтобы отразить возможную атаку кораблей НАТО со стороны Чёрного моря, Россия будет использовать защитные комплексы «Бастион», заявил эксперт Ассоциации военных политологов, полковник запаса Андрей Кошкин. По его словам, не было ни одного случая, когда корабль выиграл ракетную дуэль с береговыми войсками, пишет «ПолитРоссия».

Мы постоянно напоминали им про один главный принцип: ещё ни разу корабль не выиграл ракетную дуэль с береговыми войсками. А кто будет обеспечивать безопасность с берега? Конечно, комплексы «Бастион». Но для того чтобы надёжно прикрывать зоны ответственности, мало просто иметь высокотехнологичное вооружение, — з аявил Кошкин.

Он обратил внимание на значимость работы специалистов, которые постоянно изучают особенности эксплуатации военной техники. Для этих целей, по словам полковника, проводятся учения в Крыму. По его мнению, в ближайшем будущем «Бастион» станет полностью неуязвимым для средств ПВО противника.

«Бастион» — это прекрасный комплекс, аналогов которому нет ни у одной страны НАТО. Самое мощное ракетное оружие, которое находится у них в распоряжении, — это ракета «Гарпун». «Бастион» же укомплектован крылатыми противокорабельными ракетами «Оникс», летающими на сверхзвуковой скорости, — резюмировал Кошкин.

Ранее Украина получила от Британии «ракеты для борьбы с российским флотом» в Чёрном море, рассказал украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко. Дипломат также сообщил, что британская сторона планирует выстраивать дружеские отношения с Украиной. По этой причине Лондон ранее заключил с Киевом военное соглашение на $2 миллиарда.