Полковник описал судьбу «смертоносного оружия» Джонсона на Украине

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Министерство обороны России показало кадры, на которых ударные вертолёты Ка-52 российских Военно-космических сил ликвидировали укреплённые опорные пункты и огневые позиции бронетехники украинской армии при помощи управляемых и направляемых ракет. Как сообщается в официальном Telegram-канале министерства, экипажи армейской авиации уничтожили замаскированный пункт управления и опорный пункт подразделений ВСУ.

Ракетным ударом вертолётов армейской авиации уничтожена бронетехника и живая сила противника, — говорится в сообщении. Ранее Министерство обороны России опубликовало видео уничтожения украинского зенитно-ракетного комплекса «Бук». На кадрах можно видеть,...