Полковник описал судьбу «смертоносного оружия» Джонсона на Украине
Полковник Баранец: «смертоносное оружие» Джонсона сгорит на границе с Украиной
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
15:28, 31 марта 2022
Самоходная артиллерийская установка AS-90Фото: Andrew Smith/wikipedia.org
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«Смертоносное оружие», которое премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хотел поставить на Украину, вероятнее всего, сгорит ещё на границе, так как армия России не позволит западному вооружению попасть в руки ВСУ, заявил полковник в отставке Виктор Баранец. Он также предположил, что британский политик хотел поставить украинцам самоходные гаубицы САУ AS-90 Vickers, которые Баранец назвал «достаточно серьёзным оружием», передают «Народные Новости».
Самоходная артиллерийская установка калибра 155 мм. У этого САУ на борту находится более 40 выстрелов. Дальность стрельбы превышает 30 километров. Это достаточно серьёзное оружие. Что бы мы ни говорили про англичан, это действительно летальное, смертоносное оружие, — признал Баранец.
Вместе с этим он добавил, что не видит особого смысла в поставках такого типа оружия на Украину. По словам полковника в отставке, сейчас в распоряжении Киева по-прежнему есть около двух тысяч самоходных гаубиц, поэтому британские AS-90 Vickers вряд ли чем-то помогут ВСУ. Баранец также предположил, что Великобритания попробует доставить свою технику на Украину через границы с Польшей, Румынией и Венгрией, которые тщательно контролируются российскими силовиками.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил кабинету министров, что планирует поставить Украине «более смертоносные» вооружения. Среди возможных вариантов — тяжёлая артиллерия.