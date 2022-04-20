Полковник Баранец предрёк Украине статус самой вооружённой армии мира

Полковник в отставке Виктор Баранец предположил в беседе с NEWS.ru, что в течение ближайших месяцев армия Украины может стать самой вооружённой армией мира благодаря активным поставкам оружия из Европы, включая вооружение времён СССР. В то же время, по его словам, поставки оружия на Украину поддерживают отнюдь не все политики Европы, а сами они не дают нужного эффекта.

Есть целый ряд крупных политиков в Европе, которые высказали критику в адрес своих руководителей из-за того, что они обескровливают собственные армии прежде всего. <...> И [руководители] решили умиротворить их вот таким внутренним образом, — пояснил Баранец.

Он уточнил, что тактико-технические характеристики современного вооружения далеко не всегда превосходят оставшуюся в Европе советскую технику, которую планируется переправить на Украину, хотя сами объёмы поставок техники могут оказаться очень значительными. По оценке эксперта, при сохранении нынешних темпов поставок и с учётом заявленных объёмов количество вооружения на Украине может стать избыточным в течение ближайших трёх-четырёх месяцев. При этом столь существенные объёмы поставок вызывают недовольство и среди европейцев.

Пройдёт ещё три месяца, и армия Украины может стать самой вооружённой армией в мире на единицу солдат и офицеров, — заявил Баранец.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее заявил, что возможности бундесвера в поставках оружия Украине практически исчерпаны. При этом он добавил, что Германия продолжит оказывать финансовую и военную помощь Украине, правда, дальнейшие поставки будут зависеть от работы военное-промышленного комплекса страны.

Тем временем глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что США и их союзники стремятся к затягиванию конфликта на Украине и делают для этого всё возможное. Он подчеркнул, что Запад собирается воевать «до последнего украинца».