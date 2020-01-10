https://static.news.ru/photo/aedc4624-3444-11ea-8589-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Ракетный полк в Ленинградской области, получивший в конце 2019 года новейшую зенитную ракетную систему С-400 «Триумф», заступит на боевое дежурство в середине февраля. В настоящее время проводится техобслуживание ракетных дивизионов и пункта боевого управления, проверяется функционирование узлов и агрегатов системы С-400.

Заступление новой системы С-400 «Триумф» на боевое дежурство спланировано на середину февраля, — цитирует ТАСС сообщение Западного военного округа.

Военнослужащие уже прошли переобучение в центре подготовки специалистов зенитных ракетных войск в Гатчине.

Как писал NEWS.ru, Россия планирует поставить Индии к 2025 году зенитные ракетные системы С-400. В настоящее время уже получен авансовый платёж и запущено их производство. Об этом рассказал глава Ростеха Сергей Чемезов. Власти Индии подписали контракт на поставку зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» стоимостью $5,43 млрд во время визита президента России Владимира Путина в республику в 2018 году.