Политолог объяснил, где скрыта «Кощеева смерть» НАТО Политолог Ищенко: российская АПЛ «Лошарик» может оборвать связь США и Европы

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Российская атомная подводная лодка проекта АС-31 «Лошарик», которую должны ввести в строй этим летом, представляет особую опасность для НАТО, рассказал NEWS.ru президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. По его словам, подлодку можно использовать для обрыва коммуникаций между США и Европой по дну океана, в чем кроется «кощеева смерть» Альянса.

В НАТО подозревают, что Главное управление глубоководных исследований — секретная организация, в которой состоит подлодка «Лошарик», создавалось для того, чтобы обрывать коммуникации между Западной Европой и США в Атлантике. Они действительно опасаются этого, поскольку там кабелей намного больше, чем в Красном море, к тому же там проложены и трубопроводы. Там находится «Кощеева смерть», так как западные страны опасаются, что «Лошарик» будет использован для этого в случае войны с НАТО, — заявил Ищенко.

Аналитик также добавил, что подлодку рационально было восстанавливать. Он отметил, что она действительно уникальная, так как выполнена из высокопрочных материалов и способна погружаться на большую глубину. Кроме того, по его мнению, строить такую лодку, наверное, не дешевле, чем космический корабль, а то и дороже.

Лодка действительно уникальная. Она сделана из титана, способна погружаться до 6000 метров — это глубоководная станция. Нужда в них есть, потому что вооруженная борьба в мире все чаще переносится на океанское дно. Например, произошедшее с газопроводом «Северный поток — 2» и загадочная история с интернет-кабелями в Красном море, уничтожение которых приписывают хуситам, но сами хуситы от этого открещиваются, — сказал Ищенко.

Ранее аналитик Влад Шлепченко заявил о том, что российская атомная подводная лодка «Лошарик» вернется в строй уже летом 2024 года. По словам эксперта, это серьезно обеспокоило страны НАТО. Он отметил, что, хотя АС-31 и не несет на борту оружие, этот глубоководный аппарат способен работать с объектами на дне океана и противостоять планам Альянса по обострению «коммуникационных подводных войн».