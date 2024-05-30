Политолог объяснил, где России нужно нанести ядерный удар Политолог Суслов призвал провести масштабные ядерные испытания на Новой Земле

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России необходимо провести демонстрационный ядерный удар, рассказал NEWS.ru замдиректора исследовательских программ Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) Дмитрий Суслов. По его словам, лучше всего сделать это там, где уже проходили такие испытания — например, на архипелаге Новая Земля в Северном Ледовитом океане.

Демонстративный ядерный удар России лучше наносить там, где Советский Союз проводил ядерные испытания до 1990 года. Тогда активно использовался Семипалатинский полигон, но сейчас он находится в Казахстане. Остается архипелаг Новая Земля, расположенный в Северном Ледовитом океане, — заявил Суслов.

Политолог отметил, что для этих целей может подойти заряд любой мощности, даже минимальной. По его мнению, испытание продемонстрирует готовность России применить ядерное оружие в случае большой войны с НАТО. Эксперт добавил, что в Североатлантическом альянсе уверены, будто РФ не пойдет на этот шаг.

Чтобы опровергнуть эту точку зрения и убедить наших противников в том, что в случае чего мы действительно будем готовы применить это оружие, нужен реальный подрыв ядерного боезаряда, — сказал Суслов.

Ранее Суслов опубликовал статью «Пора подумать о демонстрационном ядерном взрыве» в журнале «Профиль». В тексте он обосновал, что предотвратить украинские удары по России с помощью западных дальнобойных ракет можно только резким усилением политики сдерживания.