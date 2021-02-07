Politico: США должны уступить России, отказавшись от ракет в Европе

https://static.news.ru/photo/bd4566c6-01b5-11ea-b06a-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Department of Defense/Global Look Press

Достичь новых договорённостей с Россией по контролю над вооружениями американцам удастся при определённых уступках. Если США откажутся от размещения своих ракет в Европе, то договор будет заключён, уверены эксперты.

В своей статье для Politico директор российско-евразийской программы Фонда Карнеги Юджин Румер и эксперт Госдепа по военно-политическими вопросами Ричард Соколски заявили, что прецедент уже был во время Карибского кризиса в 1962 году.

Тогда, дабы не начать ядерную войну, США договорились с СССР о выводе вооружений из Турции.

В том же духе Соединённые Штаты могли бы воздержаться от развёртывания в Европе новых ракет наземного базирования, которые могут достичь целей в центральной части России, — подчеркнули Румер и Соколски.

Россия также может рассмотреть односторонние шаги, которые поспособствуют созданию нового механизма контроля над вооружениями. Эти шаги всегда можно отменить, проговорили аналитики.

Тем временем Пентагон рассказал, когда начнёт ядерную войну с Россией. Существует реальная возможность того, что региональный кризис с Россией или Китаем может быстро перерасти в конфликт с использованием ядерного оружия, если, по их мнению, в случае поражения с применением обычных видов вооружения возникнет угроза политическому строю или государству, такое мнение выразил глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард, писал NEWS.ru.