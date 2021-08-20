Погода вмешалась в ремонт российского авианосца «Адмирал Кузнецов»
Дмитрий Новиков
Дмитрий Новиков
09:55, 21 августа 2021
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Ремонт единственного российского авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» перенесли на год, передаёт РИА Новости со ссылкой источник, близкий к оборонно-промышленному комплексу. По предварительным данным, работам помешали погодные условия.
Готовность к докованию будет обеспечена к концу текущего года. Но с учётом погодных условий докование произойдёт скорее всего в теплое время следующего года, — говорится в сообщении.