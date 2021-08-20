Погода вмешалась в ремонт российского авианосца «Адмирал Кузнецов»

Журналисты The Times выяснили, что японцы решили выделить на военные и оборонные нужды до 1% ВВП, что является рекордом для страны. Автор статьи утверждает, что причина тому — Россия, Китай и Северная Корея, которые якобы представляют угрозу для страны.

В денежном выражении Токио потратит около 49,1 млрд долларов в 2022 году. На эти деньги будут куплены малозаметные истребители F-35A и F-35B производства США. F-35B имеют функцию быстрого взлёта и...