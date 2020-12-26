Подлодку «Леопард» модернизируют и оснастят новым оружием

https://static.news.ru/photo/8ff90e34-4750-11eb-8151-fa163e074e61_660.jpg Фото: Лобанов Вячеслав/wikipedia.org

Многоцелевую атомную подводную лодку «Леопард» торжественно вывели из эллинга судоремонтного завода «Звёздочка» в Северодвинске. Обновлённый корабль теперь должен получить новое вооружение и стать тише.

В рамках модернизации предусмотрено расширение применяемых образцов ракетно-торпедного вооружения, уменьшение акустической заметности корабля, улучшение условий обитаемости для экипажа, характеристик эксплуатационной надёжности подводной лодки, — цитирует РИА Новости главнокомандующего ВМФ России Николая Евменова.

По его словам, во время первого этапа модернизации была проведена замена радиоэлектронного вооружения, а также систем управления, связи, навигации, гидроакустики и боевой информационно-управляющей системы.

Подводная лодка «Леопард», спроектированная в Санкт-Петербургском морском бюро машиностроения «Малахит», вступила в строй 30 декабря 1992 года. Она предназначена для борьбы с подводными лодками, корабельными группировками и для нанесения ударов по наземным объектам противника.

Как писал NEWS.ru, Военно-морской флот России в ближайшие годы получит 14 атомных подводных лодок. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко. Заказы военного ведомства позволили загрузить производственные мощности завода «Севмаш» в полном объёме до 2027 года. Ежегодно предприятие будет передавать флоту по одной субмарине проектов «Борей-А» и «Ясень-М».

В соответствии с военно-морской доктриной России подлодки проекта «Борей-А» составят основу морских стратегических ядерных сил страны, это крейсеры четвёртого поколения. Головной атомный подводный крейсер усовершенствованного проекта «Князь Владимир» был включён в состав ВМФ РФ 12 июня этого года.