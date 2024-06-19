Подлодки, ракетные корабли, авиация: лучшие кадры Военно-морского салона

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге официально открылся Международный военно-морской салон (МВМС). Как и годом ранее, он проводится на площадке Музея военно-морской славы и конгрессно-выставочного центра кластера «Остров Фортов» в Кронштадте. К мероприятию присоединились более 210 участников из 15 государств.

Гости выставки смогут узнать больше о корабле- и судостроении, вооружении, системах боевого управления, навигации и связи, морской авиации и многом другом. На выставке размещены большие подводные лодки «Варшавянка» и «Лада», малые ракетные корабли «Каракурт» и «Буян-М», корвет проекта 20380 «Стерегущий» и прочие образцы судостроительной промышленности.

В рамках МВМС с 19 по 23 июня запланированы показательные выступления пилотажной группы «Русские Витязи». Для свободного посещения салон будет открыт 22 и 23 июня с 10:00 до 18:00.

Лучшие моменты с открытия Международного военно-морского салона — в галерее NEWS.ru.

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