Подлодка «Самара» пополнит Тихоокеанский флот после ремонта

Атомную подводную лодку проекта 971 «Самара» планируют отремонтировать и вернуть в строй. Как рассказали «Известиям» источники в Минобороны, субмарина пополнит Тихоокеанский флот уже в 2023 году. Кроме восстановления подлодку также ждёт модернизация.

Как отмечается, военное ведомство согласовало и утвердило обновлённый график работ на «Самаре». В частности, на лодке появятся ракеты «Калибр», будет установлено новое радиоэлектронное оборудование и заменены ряд узлов и механизмов.

Вместе с тем однотипная ей АПЛ «Братск» была признана непригодной к ремонту, её исключили из госконтракта на модернизацию и восстанавливать не будут.

«Самара» и «Братск» не ходят в море с начала 2010-х годов. В 2014-м обе подлодки в результате уникальной операции были перевезены с Камчатки в Северодвинск на завод для ремонта. По словам экспертов, субмарины этого проекта остаются одними из самых опасных в мире. В случае начала войны они должны найти и уничтожить подводные ракетоносцы, не дав нанести им удар по территории. России.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал, что в 2022 году в Вооружённые силы России должны поступить свыше тысячи единиц техники, в том числе пять дивизионных комплектов зенитной ракетной системы С-400 «Триумф». Кроме того, в состав ВМФ в следующем году планируется принять пять подводных лодок, 11 надводных кораблей, три боевых катера, а также два береговых ракетных комплекса.