Оружие

Подлодка «Князь Владимир» приступила к испытаниям в Белом море

15:38, 16 мая 2020

Ракетный подводный крейсер «Князь Владимир» приступил к подводной части испытаний в Белом море, сообщает пресс-служба Северного флота.

В ходе испытаний приемо-сдаточная комиссия завода совместно с экипажем проверяет качество устранения ранее выявленных замечаний, работоспособность всех систем и механизмов подводной лодки, — говорится в сообщении.

В испытаниях также задействованы спасательное судно «Михаил Рудницкий» и два буксира Беломорской военно-морской базы. С 12 мая подводный крейсер находился в надводном положении. Экипаж проверял ходовые и манёвренные качества корабля. Планируется, что подлодка войдёт в боевой состав Северного флота в июне.

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» обладает низкой шумностью и улучшенной системой управления. Корабль оснащён комплексом межконтинентальных баллистических ракет «Булава» и современным торпедным оружием.

NEWS.ru писал, что российские военные моряки совершат арктический поход по Северному морскому пути. В нём примут участие большие десантные корабли и большой противолодочный корабль Кольской флотилии разнородных сил.

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