Подлодка «Князь Владимир» приступила к испытаниям в Белом море

Ракетный подводный крейсер «Князь Владимир» приступил к подводной части испытаний в Белом море, сообщает пресс-служба Северного флота.
В ходе испытаний приемо-сдаточная комиссия завода совместно с экипажем проверяет качество устранения ранее выявленных замечаний, работоспособность всех систем и механизмов подводной лодки, — говорится в сообщении.
В испытаниях также задействованы спасательное судно «Михаил Рудницкий» и два буксира Беломорской военно-морской базы. С 12 мая подводный крейсер находился в надводном положении. Экипаж проверял ходовые и манёвренные качества корабля. Планируется, что подлодка войдёт в боевой состав Северного флота в июне.
Ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» обладает низкой шумностью и улучшенной системой управления. Корабль оснащён комплексом межконтинентальных баллистических ракет «Булава» и современным торпедным оружием.
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