Подлодка «Князь Владимир» приступила к испытаниям в Белом море

Президент России Владимир Путин рассказал о роли фундаментальной науки в появлении современных видов вооружения в стране.

У нас никогда бы не было современных, высокотехнологичных видов вооружения, которых пока нет ни у одной страны мира, — как мы это могли бы сделать, если бы не было ни...