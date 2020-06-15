Пистолет скрытого ношения создают в РФ

https://static.news.ru/photo/2bf3bab4-af71-11ea-ae1c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kalashnikov Media/Global Look Press

Генеральный директор АО «ЦНИИТОЧМАШ», которое входит в Ростех, Альберт Баков заявил, что на предприятии создаётся новый пистолет скрытого ношения калибра 9×19 мм. По его словам, опытный образец появится «очень скоро».

Уже оформлена документация на оружие, проводится его сертификация, сообщает РИА Новости.

Мы планируем выпустить три варианта этого оружия — служебный полноразмерный пистолет, компактный пистолет скрытого ношения для всех тех, кому необходимо постоянно иметь такое оружие по долгу службы и специальную «спортивную» версию, — отметил Баков.

Новый пистолет потребуется оперативникам, которых не устраивает ПМ ни по мощности, ни по боезапасу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Министерство обороны России приняло решение вооружить бойцов спецназа бесшумными автоматами. Новое оружие — это усовершенствованная модель автомата «Вал». Его выстрелов не слышно даже с расстояния в несколько метров. Однако пуля способна пробить насквозь любой бронежилет. Автомат будут использовать в спецоперациях.