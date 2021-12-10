Песков: Россия обеспокоена переброской военной техники НАТО через Грецию

Концентрация военных НАТО и США в Греции вызывает обеспокоенность у правительства России. Также Москва встревожена переброской через греческий порт Александруполис военной техники Альянса, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью греческому телеканалу «Антенна» накануне встречи Владимира Путина с премьером страны Кириакосом Мицотакисом 8 декабря в Сочи. Полное интервью вышло в субботу, 11 декабря.

Проблема очень простая. Сосредотачивается всё больше и больше солдат НАТО и США на вашей территории. Вы перевозите сотни, тысячи единиц военной техники через Александруполис и так далее. Вы открываете новые базы для НАТО, а в то же время НАТО называет нас врагом, — сказал Песков.

Кроме того, официальный представитель Кремля отметил, что именно Альянс называет своей главной целью «сдерживание России», что, безусловно, беспокоит РФ.

Комментируя слова журналиста о том, что Афины обеспокоены зенитно-ракетной системой С-400, которую Москва поставила в Турцию, Песков отметил, что С-400 — это оборонительная система. По его словам, то, что транспортируется через Александруполис, не имеет отношение к обороне.

Представитель Кремля выразил надежду, что греки никогда не станут враждовать в Россией, хотя в Москве понимают, что у Греции есть обязательства перед членами НАТО.

Ранее читатели британской газеты The Times прокомментировали слова министра обороны страны Бена Уоллеса о том, что армии следует быть готовой к ведению войны в условиях Арктики из-за «активности России» в регионе. По его мнению, солдаты должны научиться выживать при температуре до минус 40 градусов. Ряд читателей раскритиковали главу Минобороны за нагнетание обстановки.