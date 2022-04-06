Песков предостерёг от развёртывания в Польше американских ракет
Александр Чеков
Александр Чеков
20:07, 06 апреля 2022
Дмитрий ПесковФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В России сочтут «большой угрозой» развёртывание в Польше американских ядерных ракет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, добавив, что «Россия — ответственная ядерная держава». Его слова приводит ТАСС.
Для нас это было бы большой угрозой. <...> В этом случае было бы неизбежно размещение российских ядерных ракет на западной границе, — заявил Песков.
Одновременно пресс-секретарь российского лидера напомнил о требованиях Роcсии, касающихся нейтрального cтатуса Украины. Кроме того, Киев должен признать статус Крыма, входящего в состав России, и двух независимых республик Донбасса.
Ранее вице-премьер Польши Ярослав Качиньский заявил, что Польша готова разместить у себя ядерное оружие США, если Вашингтон об этом попросит. Он также предложил создать на территории Польши новый командный центр НАТО.
Кроме того, Качиньский призвал Альянс к более активным действиям по урегулированию ситуации на Украине. Он считает, что туда следует ввести миротворческую миссию НАТО и предоставить Киеву оружие, о котором просит президент Украины Владимир Зеленский.