Песков предостерёг от развёртывания в Польше американских ракет

В России сочтут «большой угрозой» развёртывание в Польше американских ядерных ракет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, добавив, что «Россия — ответственная ядерная держава». Его слова приводит ТАСС.

Для нас это было бы большой угрозой. <...> В этом случае было бы неизбежно размещение российских ядерных ракет на западной границе, — заявил Песков.

Одновременно пресс-секретарь российского лидера напомнил о требованиях Роcсии, касающихся нейтрального cтатуса Украины. Кроме того, Киев должен признать статус Крыма, входящего в состав России, и двух независимых республик Донбасса.

Ранее вице-премьер Польши Ярослав Качиньский заявил, что Польша готова разместить у себя ядерное оружие США, если Вашингтон об этом попросит. Он также предложил создать на территории Польши новый командный центр НАТО.

Кроме того, Качиньский призвал Альянс к более активным действиям по урегулированию ситуации на Украине. Он считает, что туда следует ввести миротворческую миссию НАТО и предоставить Киеву оружие, о котором просит президент Украины Владимир Зеленский.