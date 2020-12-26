Видео первого серийного Су-57 ВКС России появилось в Сети

https://static.news.ru/photo/21022116-4767-11eb-bc10-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Интернете появился ролик с первым серийным истребителем пятого поколения Су-57, который уже получили Воздушно-космические силы (ВКС) РФ.

Видео появилось в YouTube и других соцсетях. Запись сделана 25 декабря. Самолёт был заснят в Новосибирской области на аэродроме Толмачёво.

Транзитная посадка при перелёте с завода в Комсомольске-на-Амуре к месту службы, — сказано в подписи к ролику.

Сейчас первый серийный Су-57 находится в Государственном лётно-испытательном центре (ГЛИЦ) имени Валерия Чкалова в Ахтубинске (Астраханская область). Этот истребитель, сообщает Lenta.ru, «будет использован для испытаний новейших авиационных гиперзвуковых средств поражения».

Первый серийный Су-57 передан в один из авиаполков Южного военного округа. 7 декабря глава Ростеха Сергей Чемезов анонсировал поступление первого серийного Су-57 с двигателем первого этапа в российские вооружённые силы до конца 2020 года, боевые машины с двигателем второго этапа будут собраны в 2022 году. Глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что к 2024 году в войска поступят 22 истребителя. Всего контракт предусматривает поставку 76 Су-57 до 2028 года, сообщал NEWS.ru.