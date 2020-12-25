Первый серийный истребитель Су-57 поступил на вооружение ВКС РФ

https://static.news.ru/photo/448d7fa4-469f-11eb-a112-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Один из авиаполков Южного военного округа получил первый серийный многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57.

ВКС получили первый серийный Су-57. Он поступил на вооружение одного из авиаполков Южного военного округа, — цитирует ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

В следующем году российские военные получат ещё четыре таких боевых машины.

7 декабря глава Ростеха Сергей Чемезов анонсировал поступление первого серийного Су-57 с двигателем первого этапа в российские вооружённые силы до конца 2020 года, боевые машины с двигателем второго этапа будут собраны в 2022 году. Глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что к 2024 году в войска поступят 22 истребителя. Всего контракт предусматривает поставку 76 Су-57 до 2028 года.

Как писал NEWS.ru, американский аналитический журнал National Interest объяснил, почему истребитель Су-57 является «реальной угрозой для НАТО». Журналисты отмечают впечатляющие аэродинамические возможности боевой машины, которая может искусно вести воздушный бой и совершать «экстремальные манёвры». Они назвали Су-57 лучшим истребителем в своём классе для завоевания превосходства в воздухе.