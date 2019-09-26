https://static.news.ru/photo/2b67347a-e0ca-11e9-8173-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/Twitter.com

Запуск сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракеты «Оникс» состоялся впервые в истории на Чукотке.

Пуск осуществил расчёт берегового комплекса «Бастион» российского Тихоокеанского флота в штатном режиме. Ракета поразила судно-мишень в акватории моря на дистанции более 200 километров, сообщает РИА Новости .

Отмечается, что пуск провели с необорудованной позиции в соответствии с планом подготовки войск, технику и военных доставили на место десантным кораблём, после чего те совершили марш вглубь полуострова. Безопасность во время запуска обеспечили боевые корабли, суда обеспечения и самолёты морской авиации.

Как писал News.ru ранее, новая ракета морского базирования «Оникс-М» обладает максимальный дальностью стрельбы в 800 км и повышенной точностью поражения целей. Кроме того, по сравнению с предыдущей моделью — стоящей на вооружении ракетой «Оникс» — повышена защищённость от воздействия средств радиоэлектронной борьбы.