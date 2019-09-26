Запуск сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракеты «Оникс» состоялся впервые в истории на Чукотке.
Пуск осуществил расчёт берегового комплекса «Бастион» российского Тихоокеанского флота в штатном режиме. Ракета поразила судно-мишень в акватории моря на дистанции более 200 километров, сообщает РИА
Отмечается, что пуск провели с необорудованной позиции в соответствии с планом подготовки войск, технику и военных доставили на место десантным кораблём, после чего те совершили марш вглубь полуострова. Безопасность во время запуска обеспечили боевые корабли, суда обеспечения и самолёты морской авиации.
Как писал News.ru ранее, новая ракета морского базирования «Оникс-М» обладает максимальный дальностью стрельбы в 800 км и повышенной точностью поражения целей. Кроме того, по сравнению с предыдущей моделью — стоящей на вооружении ракетой «Оникс» — повышена защищённость от воздействия средств радиоэлектронной борьбы.