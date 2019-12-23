https://static.news.ru/photo/e5fd5a90-2561-11ea-aadb-fa163e074e61_660.jpg ЗРС С-350 «Витязь» Фото: Vitaly V. Kuzmin/CC BY-SA 4.0/wikimedia.org

Военнослужащие РФ получили первый комплект зенитной ракетной системы (ЗРС) С-350 «Витязь». Торжественная церемония передачи состоялась на территории астраханского полигона Капустин Яр.

АО «Концерн ВКО «Алмаз — Антей» передало Минобороны России первый комплект зенитной ракетной системы (ЗРС) С-350 «Витязь», — сообщили в пресс-службе концерна ВКО «Алмаз-Антей».

Во время приёмо-сдаточных испытаний были выполнены «облёты с сопровождением реальных воздушных целей». Они прошли успешно.

Система С-350 «Витязь» может поражать цели на расстоянии до 60 км и на максимальной высоте в 30 км. Комплекс предназначен для борьбы с аэродинамическими и баллистическими целями. В пусковой установке комплекса находятся 12 зенитных ракет.

Как писал NEWS.ru, командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев рассказал, что в ближайшие годы все ракетные комплексы на вооружении России будут заменены на современные. Окончательно избавиться от советских РК планируется к 2024 году. Уточняется, что в 2019 году три ракетных полка перевооружили стратегическими ракетными комплексами «Ярс» и уже начинается перевооружение ещё одного полка оснащённым управляемым боевым блоком «Авангард».