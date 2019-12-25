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Начальник войсковой противовоздушной обороны Вооружённых сил РФ генерал-лейтенант Александр Леонов рассказал о комплексах ПВО на новых физических принципах поражения цели, которые разрабатывают в России. Такие комплексы используют современные средства: лазер, электромагнитное излучение и другие. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на «Красную звезду».

Начальник войсковой противовоздушной обороны Вооружённых сил РФ генерал-лейтенант Александр Леонов рассказал о комплексах ПВО на новых физических принципах поражения цели, которые разрабатывают в России. Такие комплексы используют современные средства: лазер,...