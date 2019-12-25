Подводная лодка «Ясень-М» Подводная лодка «Ясень-М» Фото: MOD Russia/Global Look Press

Первую серийную атомную подводную лодку проекта 885М вывели из эллинга и спустили на воду в Северодвинске.

Командовал выводом «Ясень-М» «Новосибирск» глава оборонной верфи «Севмаш» Сергей Воронько, передаёт ТАСС. После этого командир подлодки, капитан второго ранга Максим Шпирко разбил церемониальную бутылку шампанского о борт.

Юбилейный для предприятия год мы заканчиваем таким значимым событием, как вывод из эллинга подлодки «Новосибирск». Это — очень приятно, — сказал Воронько.

«Севмаш» отметил свой 80-й день рождения 21 декабря.

Как писал NEWS.ru, в начале декабря предприятие завершило государственные испытания атомной подводной лодки проекта 955А «Князь Владимир». Сейчас специалисты устраняют выявленные в ходе них замечания.

 

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