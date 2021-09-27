Пентагон захотел использовать российские военные базы в Азии

Российские военные базы в Центральной Азии могут пригодиться Пентагону. США проявили к ним интерес, заявила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в структурах американской исполнительной власти. По данным издания, вопрос даже обсуждали глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли и начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

Якобы американцы заявили о желании воспользоваться российскими базами во время очной встречи с Герасимовым в Финляндии 22 сентября. В США решили, что это возможно из-за слов президента РФ Владимира Путина во время встречи с Джо Байденом в Женеве. WSJ пишет, что российский лидер якобы дал понять, что Москва может рассмотреть такую возможность в интересах борьбы с международным терроризмом.

В итоге высокопоставленные чиновники Совета нацбезопасности США дали задание генералу Милли спросить у Герасимова, правильно ли в Вашингтоне расценили данный сигнал Путина. Однако, по данным газеты, российский военнослужащий не дал Милли конкретного ответа. В Пентагоне изданию отказали в комментариях.

Ранее стало известно, что неподалёку от Кабула у ЦРУ была секретная база. Как сообщают СМИ, на объекте проходили тренировки военных и допросы пленённых террористов. Каких-либо официальных данных об этой базе нет. Единственным источником информации о расположении и о характере её назначения служат спутниковые снимки.