Пентагон ускорит развёртывание гиперзвукового оружия

https://static.news.ru/photo/3c026e70-c436-11eb-88de-96000091f725_660.jpg Фото: Ron Sachs/CNP/AdMedia/Global Look Press

Вашингтон собирается ускорить развёртывание гиперзвукового оружия в американской армии. Об этом заявил ответственный за разработку вооружений этого класса в Пентагоне Майкл Уайт, передаёт National Defense.

Бюджет на 2022 финансовый год предусматривает приобретение этих систем, поскольку эти системы разрабатываются в количествах, выходящих за [обозначенные ранее] рамки. Таким образом, мы действительно ускоряем развёртывание данного потенциала, — заявил Уайт.

Комитет по исследованиям Конгресса США в августе 2020 года сообщил, что профильные институты работают по трём направлениям в области гиперзвукового оружия: неядерный быстрый удар (Conventional Prompt Strike, планирующие блоки и баллистические ракеты, запускаемые с субмарин), оружие быстрого реагирования воздушного базирования (AGM-183 Air-Launched Rapid Response Weapon) и гиперзвуковое оружие дальнего действия (Long-Range Hypersonic Weapon, разработка сухопутных войск).

Ранее глава программы управления вооружений ВВС США Хит Коллинз рассказал, что США провалили испытания гиперзвукового оружия. Учения прошли 5 апреля во время тестирования ракеты AGM-183A. Манёвры состоялись над морским хребтом Пойнт-Мугу у берегов штата Калифорния.