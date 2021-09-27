Пентагон сообщил об испытании гиперзвуковой ракеты

В США успехом завершились испытания новой гиперзвуковой ракеты. Она развивает скорость в пять раз выше скорости звука. Об этом сообщает Агентство по продвинутым разработкам при Пентагоне (DARPA).
Ракета была разогнана до скорости выше чем пять скоростей звука, —
сообщилив американском военном ведомстве.
Ракета создана корпорацией Raytheon. На ней установлен двигатель Northrop Grummann, работающий на смеси углеводородного топлива и воздуха. Запуск производился с самолёта.
Это первое успешное испытание подобного рода в американской армии, произошедшее с 2013 года.
Ранее сообщалось, что США близко подошли к разработке и внедрению оружия направленной энергии. Оно обладает огромным потенциалом и способно «экономически эффективным способом» уничтожать цели.
В свою очередь, ВКС России успешно запустили новую противоракету систему ПРО.