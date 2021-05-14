Пентагон рассекретил дальность поражения нового гиперзвукового оружия

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Американский гиперзвуковой комплекс Long Range Hypersonic Weapon обладает дальностью поражения более 2775 километров. Об этом сообщает Breaking Defence со ссылкой на обнародованные данные Пентагона.

Гиперзвуковое оружие дальнего действия обеспечивает возможности на расстоянии более 2775 километров, — заявил представитель ведомства.

Комплекс представляет собой твердотопливную баллистическую ракету, которая оснащена гиперзвуковой боевой частью Common-Hypersonic Glide Body. Планируется, что в обозримом будущем оружие будет установлено на субмарины типа Virginia, а также на боевой эсминец Zumwalt.

Разработка такого оружия осуществляется в рамках программы Operational Fires в рамках проектов Минобороны США и контракта с корпорацией Lockheed Martin. Основной целью этой программы заявлена демонстрация инновационной системы наземного базирования, позволяющей гиперзвуковому оружию преодолевать оборону противника, быстро и точно наносить удар по важнейшим во временном плане целям.

В Пентагоне планируют провести два испытания гиперзвукового блока в апреле — июне 2022 года. Об этом заявил генерал-лейтенант Нил Тергуд изданию Defense News.

Ранее глава программы управления вооружений ВВС США Хит Коллинз рассказал, что США провалили испытания гиперзвукового оружия. Учения прошли 5 апреля во время тестирования ракеты AGM-183A. Манёвры состоялись над морским хребтом Пойнт-Мугу у берегов штата Калифорния.