Военный объяснил «жест», которым лётчик ВКС прогнал французские истребители

https://static.news.ru/photo/5068bb54-b4b8-11eb-88e9-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Пилот российского истребителя Су-30, вылетев на перехват трёх французских самолётов над Чёрным морем 11 мая, смог послать убедительный сигнал лётчикам НАТО одним лёгким движением своей машины. Характер «жеста», который убедил французов покинуть воздушное пространство РФ, раскрыл майор ВКС Андрей Краснопёров в беседе с «Царьградом».

Эксперт пояснил, что пилот Су-30 показал вооружение на крыльях своего самолёта, намекнув, что боеприпасов, в случае чего, хватит на все три цели.

Его вооружённость такова, что он может сразу несколько целей атаковать и сбить сразу все три самолёта даже без вопросов. Поэтому ему вполне достаточно предупредить товарищей, чтобы не выступали. <...> Ему поставили задачу отогнать, он подходит и показывает крылышками оружие, что, типа, ребята, куда надо — то есть направление отхода показывает и всё, — рассказал Краснопёров.

Ранее истребитель МиГ-31 поднялся в воздух для сопровождения над Тихим океаном самолёта-разведчика США RC-135. Американский пилот хотел приблизиться к российским границам, но заметил, что в его сторону движется российская машина, развернулся и улетел обратно.