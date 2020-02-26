https://static.news.ru/photo/952b7b26-58b8-11ea-8041-fa163e074e61_660.jpg Марк Эспер Фото: Ting Shen/Xinhua/Global Look Press

Соединённые Штаты Америки не собираются начинать новую гонку ядерных вооружений с Россией, заявил глава Пентагона Марк Эспер.

Однако нам необходимо иметь основополагающие элементы [ядерного потенциала], чтобы сохранять безопасность Америки, — цитирует чиновника ТАСС.

Минобороны США намерено запросить около $167 миллиардов на модернизацию ядерных сил до 2025 года.

План модернизации, по предварительным данным, предлагает поступательное совершенствование американской ядерной триады — систем наземного, морского и воздушного базирования. Пентагон хочет ежегодно получать по $28–38 млрд.

Как писал NEWS.ru, американские власти решили увеличить военный бюджет на 2021 год, урезав социальные расходы. Пентагон объяснил это необходимостью противодействовать России и Китаю.

Отмечается, что несколько лет назад США приняли Стратегию национальной обороны. Согласно документу, предпочтение на соперничество отдаётся РФ и КНР.

Ближний Восток не попал под неё. Многие эксперты опасаются эскалации конфликта с Ираном и огромных расходов на него. Помимо этого, Минобороны готовится потратить в следующем году $7,2 млрд на возведение стены на границе с Мексикой.