Пентагон обучит украинских военных обращению с американским вооружением

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США обучат украинских военных обращению с передаваемыми им американскими гаубицами, сообщил высокопоставленный представитель Пентагона. Инструкторы Минобороны США планируют тренировки и для других видов поставляемого Киеву вооружения, передаёт его слова РИА Новости.

Мы добились определённого прогресса с точки зрения организации тренингов для украинцев. В ближайшие дни за пределами Украины будет налажена подготовка конкретно для гаубиц, — сказал чиновник.

Ранее США обучали на своей территории украинcких военных обращению с барражирующими боеприпаcами Switchblade.

Ранее президент США Джо Байден известил главу украинского государства Владимира Зеленского о предоставлении нового пакета военной помощи на сумму $800 млн. По словам американского лидера, ВСУ получат артиллерию, бронетранспортёры и вертолёты, другие вооружения. Байден подчеркнул, что Соединённые Штаты Америки продолжат поставки оружия на Украину для самообороны.

В Пентагоне заявили, что США передадут Киеву 11 вертолётов Ми-17, 200 бронетранспортёров M113, 18 гаубиц, 300 беспилотников-камикадзе Switchblade, а также 500 ракет Javelin.