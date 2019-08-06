https://static.news.ru/photo/6bd3508a-b847-11e9-8cb2-fa163e074e61_660.jpgФото: Bai Xueqi/Global Look Press
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев рассказал, что Россия предложила США в закрытом режиме посмотреть ракету 9М729, чтобы убедиться, что она не нарушает Договор о ликвидации ракет меньшей и средней дальности (ДРСМД), но американцы отказались.
Они от этого отказались, — цитирует РИА Новости Патрушева.
По его словам, ранее Штаты обвиняли РФ в нарушении ДРСМД, «как бы намекая на ракету 9М729».
Как писал News.ru, в начале февраля 2019 года президент одобрил инициативы министра обороны Сергея Шойгу — глава военного ведомства распорядился в кратчайшие сроки начать разработку сухопутного варианта ракетного комплекса «Калибр», оснащённого крылатой ракетой большой дальности. Тогда эксперты высказали предположение, что пусковые установки, разработанные для «спорной» ракеты 9М729 комплекса «Искандер-М», могут быть использованы и для будущих сухопутных «Калибров» с радиусом более 500 км.