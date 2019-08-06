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Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия примет исчерпывающие меры по обеспечению собственной безопасности в связи с выходом США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

В условиях новых угроз, генерируемых США, мы, разумеется, будем принимать исчерпывающие меры по обеспечению собственной безопасности, — цитирует ТАСС Рябкова. Он добавил, что РФ не намерена размещать ракеты средней и...