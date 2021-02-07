«Панцирь» во время учений отразил атаку дронов на позиции С-400 в Крыму

https://static.news.ru/photo/3db8cfd2-693e-11eb-8448-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Боевые расчёты зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1» в ходе военных учений отразили атаку беспилотников на позиции С-400 в Крыму.

Условный противник применил для атаки позиций зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» беспилотные летательные аппараты. В ходе учения расчёты комплекса «Панцирь-С1» обнаружили, идентифицировали и уничтожили воздушные цели на безопасном расстоянии, — цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы Южного военного округа.

В учениях были задействованы расчёты ЗРПК «Панцирь-С1» из состава зенитно-ракетного полка ЮВО, расположенного на территории Крыма. Цели и их характеристики были сымитированы электронным способом. Военнослужащие уложились в норматив и успешно выполнили поставленную задачу.

Как писал NEWS.ru, военнослужащие недавно организованного подразделения морской военной полиции Черноморского флота РФ провели первые учения по отражению нападения условного противника. Легенда прошедших в Крыму учений включала нападение условных диверсантов с моря на десантный корабль в одной из бухт Севастополя. Военнослужащие морской военной полиции выполнили блокирование условных диверсантов в морской акватории и их захват с использованием быстроходных лодок и стрелкового оружия, поступившего на вооружение нового подразделения. Кроме морской техники в учениях также приняли участие бронетранспортёры БТР-82А, военные грузовики КамАЗ и бронеавтомобили «Рысь».