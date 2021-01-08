Отряд российских кораблей зашёл в сирийский порт Тартус

https://static.news.ru/photo/243ee968-527a-11eb-9544-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Отряд кораблей Балтийского флота в составе корвета «Стойкий», среднего морского танкера «Кола» и морского буксира «Яков Гребельский» вошли в сирийский порт Тартус. Корабли пройдут плановую проверку.

Пресс-служба флота сообщила, что корабли находятся в дальнем походе. Заход в сирийский порт является деловым.

В ходе делового захода в Тартус экипажи отряда Балтийского флота проведут плановые осмотры кораблей и судов, пополнят запасы топлива, воды и продовольствия. В порту будет организован отдых экипажей после длительного морского перехода, — цитирует ТАСС сообщение.

Пресс-служба добавила, что в ближайшее время корвет «Стойкий» и суда обеспечения отработают ряд учебных задач в составе постоянного оперативного соединения ВМФ в Средиземном море, после чего отряд кораблей будет выполнять задачи в соответствии с планом дальнего похода.

Как писал NEWS.ru, Россию подозревают в желании создать военную базу на Кипре. По крайней мере такую гипотезу выдвигают в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований (CSIS), анализируя расстановку сил в Средиземноморье. Москву считают влиятельным игроком в регионе, однако называют её политику угрозой для американских интересов.