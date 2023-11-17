«Остается только пустота»: как планирующие бомбы уничтожают ВСУ Генерал Кривонос: планирующие авиабомбы РФ ничего не оставляют от позиций ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авиационная бомба ФАБ-500-М-62 для применения разведывательно-ударным беспилотным летательным аппаратом большой продолжительности полета «Орион-3»

Генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос рассказал в интервью телеканалу «Прямой» об эффективности российских планирующих авиабомб. Что это за оружие, как удалось усовершенствовать мощнейшие авиабомбы, где их применяют?

Как планирующие бомбы уничтожают ВСУ

В интервью Светлане Орловской генерал рассказал, что ВСУ хотят получить от Запада больше средств ПВО, которые позволят бороться с российской авиацией. Российские самолеты превратились в огромную проблему для ВСУ, отметил он.

«Россияне понимают, что у них есть большие запасы управляемых авиабомб, и очень часто они их активно применяют, в особенности для борьбы с нашими позициями. И если на взводный опорный пункт или батальонный опорный пункт прилетает четыре-пять бомб весом от 500 кг до 1,5 тонны, то поверьте мне, там остается только пустота», — объяснил Кривонос.

Генерал отметил, что российская авиация запускает бомбы с расстояния в 30–40 км от переднего края, оставаясь в недосягаемости для имеющихся у ВСУ войсковых средств ПВО.

Что такое планирующие авиабомбы

Планирующие бомбы представляют собой обычные авиабомбы, дополненные аэродинамическими системами — комплектами из крыльев, которые крепятся в средней части бомбы, и управляемого хвостового оперения, которое позволяет снаряду маневрировать после сброса. Американский вариант таких бомб называется JDAM (Joint Direct Attack Munition) и был создан в 1997 году. Бомбы, созданные в США, используют наведение по GPS.

Первые российские авиабомбы с управляемыми модулями планирования и коррекции (УМПК) были представлены в 2002 году — их создали на государственном научно-производственном предприятии «Базальт» на основе советской авиабомбы М-62 массой 500 кг. Примерно в то же время находилось в разработке изделие от МКБ «Компас», однако развития по ряду причин не получило.

Существует несколько вариантов модернизации обычных авиабомб: самый простой вариант дополнял ФАБ крыльями размахом до двух метров и позволял бомбе, сброшенной с высоты в 50–100 м преодолеть 6–8 км до цели. Более сложные варианты получили инерциальную систему наведения, которая позволяла попадать в цель с 12–15 км. Третий тип использовал систему спутниковой навигации и был рассчитан на поражение цели на расстоянии в 40–60 км. Наконец, четвертый вариант российской авиабомбы предполагал дополнение УМПК пульсирующим воздушно-реактивным двигателем, который способен увеличить дальность поражения до 80–100 км.

Где применяли модернизированные ФАБ-1500

Первые сообщения о применении авиабомб с УМПК в ходе специальной военной операции на Украине начали поступать в марте 2023 года. К лету, по заявлениями западных СМИ, ФАБ-500 и ФАБ-1500 с УМПК стали «оружием, которого украинцы боятся больше всего».

Управляемые модули планирования коррекции устанавливаются на ФАБ массой от 250 до 1500 кг, причем как на современные, так и произведенные в советское время. Применение УМПК позволило защитить российские самолеты от вражеских систем ПВО не только за счет дальности, но и за счет высоты — на видео объективного контроля попал запуск ФАБ-250М54 образца 1954 года с подвески Су-34 с высоты в 13 000 метров.

В сентябре стало известно об успешном применении ФАБ-1500 с УМПК. Для них пришлось разработать новый вариант модуля планирования и коррекции, что позволило увеличить их дальность в сравнении с остальными модернизированными ФАБ. Заявленная точность попадания бомбы составляет пять метров.

Одним из важных направлений при использовании УМПК стала битва за Авдеевку — по сообщениям с мест, ВСУ, которым в течение более чем года удавалось отражать атаки ВС РФ, начали нести тяжелые потери.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Читайте также:

Герой России назвал главную цель для обновленных ФАБ-1500

«Колоссальные удары» по Украине: какие объекты ВСУ поражены 22 сентября

В Британии назвали оружие, сорвавшее планы Киева по контрнаступлению