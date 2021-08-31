16+

Рубрики

Медиа

Архив

Особый интерес Москвы: что мешает экспорту российских вооружений
Мнение

Особый интерес Москвы: что мешает экспорту российских вооружений

Итоги форума «Армия-2021» и перспективы поставок отечественного оружия на Ближний Восток
18:51, 31 августа 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Международный оружейный форум «Армия-2021», прошедший в подмосковной Кубинке 22-28 августа, на этот раз был с заметным ближневосточным акцентом. Это свидетельствует об особом интересе Москвы к развитию военно-технического сотрудничества и кооперации с государствами этого региона.

Так, 23 августа в рамках форума прошла встреча президента России Владимира Путина с королем Иордании Абдаллой II, который посетил РФ с рабочим визитом. Главы государств обсудили сотрудничество в политической, торгово-экономической и военно-технической сферах.

Владимир Путин с королём Иордании Абдаллой IIВладимир Путин с королём Иордании Абдаллой IIkremlin.ru

В тот же день министр обороны РФ Сергей Шойгу на полях форума встретился с заместителем министра обороны Саудовской Аравии принцем Халедом Бен Салманом. Кроме того, было подписано очередное соглашение между правительствами обеих стран о военном сотрудничестве.

Вместе с тем, несмотря на присутствие высокопоставленных гостей из государств Ближнего Востока на «Армии-2021», среди объявленных контрактов страны этого региона, в отличие от Китая, Индии, Армении, Узбекистана, Мьянмы и Белоруссии, отмечены не были.

В частности, Россия и Саудовская Аравия уже несколько раз с 2009 года подписывали документы о развитии двустороннего военно-технического сотрудничества (ВТС), но пока их так и не удалось наполнить практическим содержанием. В итоге Саудовская Аравия приобрела лишь российское стрелковое оружие, огнемётные системы и некоторые незначительные партии иных вооружений и спецсредств.

Можно надеяться, что переговоры на «Армии-2021» с представителями ближневосточных государств оживят двустороннее ВТС уже после этого форума.

Особый интерес Москвы: что мешает экспорту российских вооружений kremlin.ru

Проблемы, связанные с доступом России на рынки вооружений богатых ближневосточных государств, прежде всего стран Персидского залива, объясняются отсутствием в серийном производстве каких-либо современных типов вооружений, не являющихся глубокой модернизацией ещё советских образцов или разработанных в советский период.

В 90-е годы Россия имела гораздо более развитые военно-технические связи с государствами Персидского залива, так как располагала современными для того периода видами вооружений, созданных в последние годы существования СССР и представлявших большой интерес для арабских монархий. Именно тогда РФ смогла поставить в ОАЭ и Кувейт крупные партии боевых машин пехоты БМП-3, РСЗО «Смерч» и «Ураган», ЗРАК «Панцирь», а также других систем вооружений. Однако после этого в России создание и проектирование новых видов вооружений прекратилось до 2000-х годов.

БМП-3БМП-3Сергей Булкин/NEWS.ru

Поэтому ждать возвращения РФ на рынок вооружений стран Персидского залива можно будет лишь после того, как в полномасштабное серийное производство в самой России поступит современная военная техника. Это касается прежде всего боевых самолётов пятого поколения Су-57 и Су-75, танка Т-14 «Армата», боевых машин пехоты Т-15 и «Курганец», колёсных боевых бронированных машин «Бумеранг», артиллерийских систем «Коалиция» и так далее. Эти вооружения хотя и показывают на парадах и выставках уже много лет, они до сих пор так и не поступили в каком-либо заметном объёме в войска и пока что скорее являются опытными сериями. Поэтому говорить о начале их экспорта также преждевременно.

Не сильно помогла в продвижении российского оружия на Ближний Восток и сирийская кампания. Заявления многих представителей РФ о том, что в Сирии удачно протестированы современные виды отечественного оружия, пока не привели к наращиванию российского экспорта вооружений в страны региона.

Наиболее масштабные поставки военной техники осуществлялись в Египет, но контракты, по которым Каир стал закупать у Москвы крупные партии оружия, были подписаны в 2014 году, ещё до начала сирийской военной операции. Та оружейная сделка свидетельствовала о намерении нового египетского правительства диверсифицировать военные связи из-за опасений снижения объёмов военного сотрудничества с США и странами Европы после того, как в 2013-м в стране произошла смена власти. Это позволило Москве значительно увеличить экспорт вооружений и поставить Египту истребители МиГ-29M/M2 и Су-35, ударные вертолёты Ка-52, зенитные ракетные комплексы С-300ВМ, танки Т-90МС и так далее. При этом российская военная техника закупалась Каиром параллельно с западной.

Особый интерес Москвы: что мешает экспорту российских вооружений Сергей Булкин/NEWS.ru

Кроме Египта крупным импортёром российских вооружений в регионе является Алжир. В частности, в 2019 году на выставке МАКС-2019 Алжир подписал контракт на закупку у России 16 истребителей Су-30МКИ(А) и 14 истребителей МиГ-29М/М2. Данные самолёты дополнили авиапарк этой страны, в котором уже были истребители этих типов. Кроме того, в Алжир поставлялись боевые машины поддержки танков «Терминатор», танки Т-90 и другие образцы.

В числе операторов российской военной техники также следует отметить Ирак. Багдад заметно активизировал военно-технические связи с РФ после того, как подвергся агрессии со стороны боевиков из «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России). Начиная с 2014 года Россия поставила Ираку самолёты-штурмовики Су-25, ударные вертолёты Ми-28НЭ, танки Т-90 и боевые машины пехоты БМП-3.

В то же время пока рано говорить о возобновлении российского экспорта вооружений в Иран после истечения срока международного эмбарго. Тегеран нуждается в современных наступательных образцах, таких как истребители Су-30. Но Москва не хотела бы портить отношения со странами Персидского залива и Израилем и, вероятно, будет воздерживаться от поставок в Исламскую Республику подобных образцов техники.

В целом перспективы России на рынке вооружений Ближнего Востока будут зависеть от способности отечественной военной промышленности освоить производство новейших образцов военной техники и начать её поставки российским вооружённым силам. Лишь после этого будут возможны экспортные заказы на эту технику. В то же время, как в случае с Египтом или Алжиром, сохраняется возможность поставки более старых видов вооружений тем государствам, которые будут пытаться диверсифицировать связи в сфере военно-технического сотрудничества.

Наилучшие экспортные перспективы, вероятно, имеет новый российский истребитель Су-75. Хотя первым получателем серийных машин должно стать Минобороны России, многое указывает на экспортную нацеленность самолётов. Ранее сообщалось, что поставки истребителя за рубеж могут начаться уже через 5,5 лет.

Особый интерес Москвы: что мешает экспорту российских вооружений Сергей Булкин/NEWS.ru

Су-75 действительно может представлять интерес для продвижения на Ближнем Востоке, где многие государства нуждаются в современных истребителях пятого поколения. Страны, которые подобные машины производят, прежде всего США и Китай, крайне неохотно их экспортируют. Поэтому пока большинство региональных столиц, обладающих соответствующими финансовыми возможностями, вынуждены довольствоваться самолётами поколения 4+. Исключение составляет лишь Израиль, получивший истребители пятого поколения F-35. при этом ОАЭ столкнулись с определёнными сложностями в процессе реализации сделки на 50 истребителей F-35 американского производства.

Отсутствие нового истребителя пятого поколения, готового к полномасштабному производству и экспорту, снижает способности Москвы закрепиться на рынках вооружений тех ближневосточных стран, куда Россия уже поставила отдельные образцы современных вооружений. Так, безусловным успехом РФ можно считать продажу Турции зенитных ракетных систем С-400. Этот шаг уже вызвал противоречия между Анкарой и Вашингтоном, в частности, США отказались предоставить Турции истребители F-35. Однако этим обстоятельством Россия оказалась не в состоянии воспользоваться, так как не смогла предложить Анкаре альтернативу этому американскому истребителю.

Российский самолёт пятого поколения Су-57 давно прошёл испытания, однако до начала его серийного производства ещё далеко. Истребитель по-прежнему выпускается в единичных экземплярах, которые вряд ли смогут удовлетворить потребности самих российских ВКС в ближайшее время. Кроме того, данная машина является слишком тяжёлой и дорогой для многих государств, в отличие от перспективного Су-75. Хотя если бы Су-57 запустили в полносерийное производство, нельзя исключать, что Анкара могла бы пойти на закупку небольшой партии этих самолётов, чтобы оказать на Вашингтон дополнительное давление по поводу снятия блокировки с продаж F-35.

Су-57Су-57Сергей Булкин/NEWS.ru

Кроме США конкурентом России выступает также Китай, который опережает её в разработках и производстве самолётов пятого поколения, как лёгких, так и тяжёлых. В обозримом будущем они могут оказаться на ближневосточном рынке вооружений раньше российских. Речь идёт о тяжёлом китайском истребителе Chengdu J-20, который поступает на вооружение ВВС Народно-освободительной армии Китая, но ещё не поставляется на экспорт, пока потребности китайских вооружённых сил не будут удовлетворены. Также в КНР был разработан и более лёгкий истребитель пятого поколения Shenyang FC-31, который, в отличие от российского Су-75, уже прошёл несколько этапов лётных испытаний.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Все фотогалереи

Все видео