Особый интерес Москвы: что мешает экспорту российских вооружений

Международный оружейный форум «Армия-2021», прошедший в подмосковной Кубинке 22-28 августа, на этот раз был с заметным ближневосточным акцентом. Это свидетельствует об особом интересе Москвы к развитию военно-технического сотрудничества и кооперации с государствами этого региона.

Так, 23 августа в рамках форума прошла встреча президента России Владимира Путина с королем Иордании Абдаллой II, который посетил РФ с рабочим визитом. Главы государств обсудили сотрудничество в политической, торгово-экономической и военно-технической сферах.

Владимир Путин с королём Иордании Абдаллой II kremlin.ru

В тот же день министр обороны РФ Сергей Шойгу на полях форума встретился с заместителем министра обороны Саудовской Аравии принцем Халедом Бен Салманом. Кроме того, было подписано очередное соглашение между правительствами обеих стран о военном сотрудничестве.

Вместе с тем, несмотря на присутствие высокопоставленных гостей из государств Ближнего Востока на «Армии-2021», среди объявленных контрактов страны этого региона, в отличие от Китая, Индии, Армении, Узбекистана, Мьянмы и Белоруссии, отмечены не были.

В частности, Россия и Саудовская Аравия уже несколько раз с 2009 года подписывали документы о развитии двустороннего военно-технического сотрудничества (ВТС), но пока их так и не удалось наполнить практическим содержанием. В итоге Саудовская Аравия приобрела лишь российское стрелковое оружие, огнемётные системы и некоторые незначительные партии иных вооружений и спецсредств.

Можно надеяться, что переговоры на «Армии-2021» с представителями ближневосточных государств оживят двустороннее ВТС уже после этого форума.

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Проблемы, связанные с доступом России на рынки вооружений богатых ближневосточных государств, прежде всего стран Персидского залива, объясняются отсутствием в серийном производстве каких-либо современных типов вооружений, не являющихся глубокой модернизацией ещё советских образцов или разработанных в советский период.

В 90-е годы Россия имела гораздо более развитые военно-технические связи с государствами Персидского залива, так как располагала современными для того периода видами вооружений, созданных в последние годы существования СССР и представлявших большой интерес для арабских монархий. Именно тогда РФ смогла поставить в ОАЭ и Кувейт крупные партии боевых машин пехоты БМП-3, РСЗО «Смерч» и «Ураган», ЗРАК «Панцирь», а также других систем вооружений. Однако после этого в России создание и проектирование новых видов вооружений прекратилось до 2000-х годов.

БМП-3 Сергей Булкин/NEWS.ru

Поэтому ждать возвращения РФ на рынок вооружений стран Персидского залива можно будет лишь после того, как в полномасштабное серийное производство в самой России поступит современная военная техника. Это касается прежде всего боевых самолётов пятого поколения Су-57 и Су-75, танка Т-14 «Армата», боевых машин пехоты Т-15 и «Курганец», колёсных боевых бронированных машин «Бумеранг», артиллерийских систем «Коалиция» и так далее. Эти вооружения хотя и показывают на парадах и выставках уже много лет, они до сих пор так и не поступили в каком-либо заметном объёме в войска и пока что скорее являются опытными сериями. Поэтому говорить о начале их экспорта также преждевременно.

Не сильно помогла в продвижении российского оружия на Ближний Восток и сирийская кампания. Заявления многих представителей РФ о том, что в Сирии удачно протестированы современные виды отечественного оружия, пока не привели к наращиванию российского экспорта вооружений в страны региона.

Наиболее масштабные поставки военной техники осуществлялись в Египет, но контракты, по которым Каир стал закупать у Москвы крупные партии оружия, были подписаны в 2014 году, ещё до начала сирийской военной операции. Та оружейная сделка свидетельствовала о намерении нового египетского правительства диверсифицировать военные связи из-за опасений снижения объёмов военного сотрудничества с США и странами Европы после того, как в 2013-м в стране произошла смена власти. Это позволило Москве значительно увеличить экспорт вооружений и поставить Египту истребители МиГ-29M/M2 и Су-35, ударные вертолёты Ка-52, зенитные ракетные комплексы С-300ВМ, танки Т-90МС и так далее. При этом российская военная техника закупалась Каиром параллельно с западной.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Кроме Египта крупным импортёром российских вооружений в регионе является Алжир. В частности, в 2019 году на выставке МАКС-2019 Алжир подписал контракт на закупку у России 16 истребителей Су-30МКИ(А) и 14 истребителей МиГ-29М/М2. Данные самолёты дополнили авиапарк этой страны, в котором уже были истребители этих типов. Кроме того, в Алжир поставлялись боевые машины поддержки танков «Терминатор», танки Т-90 и другие образцы.

В числе операторов российской военной техники также следует отметить Ирак. Багдад заметно активизировал военно-технические связи с РФ после того, как подвергся агрессии со стороны боевиков из «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России). Начиная с 2014 года Россия поставила Ираку самолёты-штурмовики Су-25, ударные вертолёты Ми-28НЭ, танки Т-90 и боевые машины пехоты БМП-3.

В то же время пока рано говорить о возобновлении российского экспорта вооружений в Иран после истечения срока международного эмбарго. Тегеран нуждается в современных наступательных образцах, таких как истребители Су-30. Но Москва не хотела бы портить отношения со странами Персидского залива и Израилем и, вероятно, будет воздерживаться от поставок в Исламскую Республику подобных образцов техники.

В целом перспективы России на рынке вооружений Ближнего Востока будут зависеть от способности отечественной военной промышленности освоить производство новейших образцов военной техники и начать её поставки российским вооружённым силам. Лишь после этого будут возможны экспортные заказы на эту технику. В то же время, как в случае с Египтом или Алжиром, сохраняется возможность поставки более старых видов вооружений тем государствам, которые будут пытаться диверсифицировать связи в сфере военно-технического сотрудничества.

Наилучшие экспортные перспективы, вероятно, имеет новый российский истребитель Су-75. Хотя первым получателем серийных машин должно стать Минобороны России, многое указывает на экспортную нацеленность самолётов. Ранее сообщалось, что поставки истребителя за рубеж могут начаться уже через 5,5 лет.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Су-75 действительно может представлять интерес для продвижения на Ближнем Востоке, где многие государства нуждаются в современных истребителях пятого поколения. Страны, которые подобные машины производят, прежде всего США и Китай, крайне неохотно их экспортируют. Поэтому пока большинство региональных столиц, обладающих соответствующими финансовыми возможностями, вынуждены довольствоваться самолётами поколения 4+. Исключение составляет лишь Израиль, получивший истребители пятого поколения F-35. при этом ОАЭ столкнулись с определёнными сложностями в процессе реализации сделки на 50 истребителей F-35 американского производства.

Отсутствие нового истребителя пятого поколения, готового к полномасштабному производству и экспорту, снижает способности Москвы закрепиться на рынках вооружений тех ближневосточных стран, куда Россия уже поставила отдельные образцы современных вооружений. Так, безусловным успехом РФ можно считать продажу Турции зенитных ракетных систем С-400. Этот шаг уже вызвал противоречия между Анкарой и Вашингтоном, в частности, США отказались предоставить Турции истребители F-35. Однако этим обстоятельством Россия оказалась не в состоянии воспользоваться, так как не смогла предложить Анкаре альтернативу этому американскому истребителю.

Российский самолёт пятого поколения Су-57 давно прошёл испытания, однако до начала его серийного производства ещё далеко. Истребитель по-прежнему выпускается в единичных экземплярах, которые вряд ли смогут удовлетворить потребности самих российских ВКС в ближайшее время. Кроме того, данная машина является слишком тяжёлой и дорогой для многих государств, в отличие от перспективного Су-75. Хотя если бы Су-57 запустили в полносерийное производство, нельзя исключать, что Анкара могла бы пойти на закупку небольшой партии этих самолётов , чтобы оказать на Вашингтон дополнительное давление по поводу снятия блокировки с продаж F-35.

Су-57 Сергей Булкин/NEWS.ru

Кроме США конкурентом России выступает также Китай, который опережает её в разработках и производстве самолётов пятого поколения, как лёгких, так и тяжёлых. В обозримом будущем они могут оказаться на ближневосточном рынке вооружений раньше российских. Речь идёт о тяжёлом китайском истребителе Chengdu J-20, который поступает на вооружение ВВС Народно-освободительной армии Китая, но ещё не поставляется на экспорт, пока потребности китайских вооружённых сил не будут удовлетворены. Также в КНР был разработан и более лёгкий истребитель пятого поколения Shenyang FC-31, который, в отличие от российского Су-75, уже прошёл несколько этапов лётных испытаний.