Оружие США в норвежских пещерах назвали угрозой для России

Инвестиции США в военную инфраструктуру Норвегии могут нести угрозу для России. Американцы имеют возможность скрыть в норвежских пещерах около залива Боген авиацию и корабли, считает капитан первого ранга в отставке Константин Сивков. Об этом он рассказал изданию «ПолитРоссия».

Грозит это тем, что возможности американского флота по поддержанию боеготовности повысятся. Группировки кораблей США и НАТО на северо-западном стратегическом направлении усилятся. Это потребует принятия мер со стороны России, — заявил Сивков.

Он считает, что в скалах могут быть оборудованы новые военные склады и точки для ремонта боевых кораблей. В связи с этим России нужно неядерное оружие, способное пробить такие укрытия.

Ранее Константин Сивков спрогнозировал эпоху локальных войн. Он заявил, третьей мировой войны ждать не стоит, так как лидеры стран опасаются ядерного удара. Однако смена лидеров влияния неизбежно приведёт к череде локальных конфликтов.