Опубликовано видео испытаний ракеты комплекса «Бал» в безэховой камере

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Кадры, снятые во время тестирования ракеты берегового ракетного комплекса «Бал» в помещении, где поглощаются все отражения звуковых или электромагнитных волн, показали российскому телезрителю. Комментарии к испытаниям дал заместитель генконструктора по инновационному развитию корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Станислав Сычёв.

При выходе из контейнера ракета делает горку, затем опускается на маршевую высоту, маневрирует и осуществляет поиск цели, — рассказал Сычёв в ролике, опубликованном каналом «Звезда».

Конструктор обратил внимание на то, что расстояние до цели в безэховой камере примерно пять метров, что равняется ста километрам на местности. Два излучающих рупора имитируют беспрерывное перемещение цели. Они закреплены на специальной платформе и двигаются по высоким вертикальным рельсам.

БРК «Бал» стоит на защите российских берегов. Передвижной комплекс предназначен для охраны территориальных вод и проливов, а также объектов на побережье. Его можно использовать днём и ночью и при любой погоде при полной автономности наведения после пуска в условия огневого и радиоэлектронного противодействия противника. В состав мобильной системы входят самоходные командные пункты управления и связи, самоходные пусковые установки, несущие противокорабельные ракеты Х-35 (3М24) в транспортно-пусковых контейнерах и транспортно-перегрузочные машины, предназначенные для формирования повторного залпа.

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