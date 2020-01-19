Робототехнические комплексы «Скарабей» и «Сфера» участвуют в работах по разминированию в Сирии. Уникальные кадры техники, используемой российскими военнослужащими в республике,
При помощи таких комплексов военные осматривают труднодоступные участки заминированной территории. Благодаря им удаётся исследовать подземные лазы и пространства под автомобилями.
«Скарабей» — небольшая платформа на колёсах. Она оснащена камерой видеонаблюдения, микрофоном и тепловизором. Роботом управляют при помощи пульта. «Сфера» представляет собой шар с четырьмя видеокамерами. Они предоставляют обзор на 360 градусов. Устройство обладает повышенной прочностью, поэтому его можно опускать в колодцы и подземные коммуникации, забрасывать в окна, чтобы дистанционно осмотреть помещение.
Ранее NEWS.ru писал, что Вооружённые силы США отказались пропустить российский военный конвой через свой контрольно-пропускной пункт в приграничном городе аль-Маликия в Сирии.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен