https://static.news.ru/photo/310820ec-3ac0-11ea-b9cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: mil.ru

Робототехнические комплексы «Скарабей» и «Сфера» участвуют в работах по разминированию в Сирии. Уникальные кадры техники, используемой российскими военнослужащими в республике, показал телеканал «Звезда».

При помощи таких комплексов военные осматривают труднодоступные участки заминированной территории. Благодаря им удаётся исследовать подземные лазы и пространства под автомобилями.

«Скарабей» — небольшая платформа на колёсах. Она оснащена камерой видеонаблюдения, микрофоном и тепловизором. Роботом управляют при помощи пульта. «Сфера» представляет собой шар с четырьмя видеокамерами. Они предоставляют обзор на 360 градусов. Устройство обладает повышенной прочностью, поэтому его можно опускать в колодцы и подземные коммуникации, забрасывать в окна, чтобы дистанционно осмотреть помещение.

Ранее NEWS.ru писал, что Вооружённые силы США отказались пропустить российский военный конвой через свой контрольно-пропускной пункт в приграничном городе аль-Маликия в Сирии.