Российские военные уже провели испытания прототипа беспилотного самолёта шестого поколения боевого дрона С-70 «Охотник». Несмотря на сообщения Минобороны об успехе, источники NEWS.ru в оборонно-промышленном комплексе отмечают, что ахиллесова пята всех беспилотников в том, что они пока не способны вносить корректировки в программу полёта из-за изменения обстановки. В перспективе место и роль беспилотной боевой авиации будут расти, однако, по мнению экспертов, автоматические системы всё ещё плохо обрабатывают нетипичные ситуации, что не исключает ошибок.

Задатки интеллекта

Беспилотные самолёты шестого поколения, прототипы которых распознаются в российском С-70 и американском Х-47В, идут на смену F-22 Raptor, F-35 Lightning и Су-57. Американская компания LockheedMartin на мероприятии Air Warfare Symposium 2020 в Орландо случайно раскрыла их облик — треугольник или летающее крыло. Впрочем, и машины предыдущего поколения обладают задатками искусственного интеллекта, позволяющими лётчику практически не следить за приборами.

В то же время и в России та же «сушка» способна совершать автоматический полёт на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности. Она умеет самостоятельно ориентироваться в пространстве без помощи спутников и наземных станций. Такая машина вернётся и сядет на аэродром базирования без помощи человека, а также проследит за тем, чтобы пилот применял оружие с учётом безопасности, и даже автоматически его катапультирует в случае ранения или потери сознания.

Испытания боевого беспилотного авиационного комплекса «Охотник» РИА Новости

Как пояснил заместитель директора Опытно-конструкторского бюро (ОКБ) Сухого по развитию, заместитель главного конструктора Виктор Попик, Су-57 уже имеет такую мощную систему, которую можно назвать полноценным вторым «электронным» пилотом.

Она подсказывает варианты тактики боя, автоматически распределяет цели, просчитывает различные сценарии и даёт рекомендации по повышению эффективности действий. Дальнейшее развитие таких систем приведёт к тому, что появится возможность создания интеллектуального борта, который сможет эффективно действовать и даже вести бой в автоматическом режиме без участия человека, — объяснил он.

Его слова подтверждает и генеральный директор корпорации «МиГ» Илья Тарасенко. Буквально на днях компания получила два патента: на интеллектуальную систему защиты высокоманёвренных боевых самолётов от выхода за диапазон критических перегрузок в 9G и автоматическую посадку в условиях плохой видимости и погоды.

В новой системе предусмотрена возможность превышения критической перегрузки в диапазоне 1-2G за счёт приложения дополнительного усилия на ручку управления самолётом, а также временного или полного отключения данной системы, — отметил Тарасенко.

Это может означать, что истребитель сам, без пилота, завершит боевой разворот на закритическом угле атаки, сделает мёртвую петлю, рухнет в штопор и потом из него безопасно выйдет. Собственно, МиГ сегодня так и летает: висит в воздухе, разворачивается на месте, встаёт «на хвост», тормозя скорость полёта плоскостью фюзеляжа, а может, словно падающий лист, раскачиваясь из стороны в сторону, медленно опускаться к земле.

Ахиллесова пята беспилотников

Современные истребители марки МиГ-29К и МиГ-35, на которых всё это будет стоять, относятся не к пятому, а четвёртому поколению авиатехники. Казалось бы, зачем им интеллект, если на подходе шестое — полные роботы? Об этом в своем Twitter заявил и основатель SpaceX, гендиректор компании Tesla Илон Маск. Публикация стала ответом журналисту американского издания Aviation Week Ли Хадсон, которая напомнила, что бизнесмен на военном симпозиуме заявлял о необходимости создания альтернативы F-35. Тогда Маск сказал, что конкурентоспособным будет только беспилотный истребитель. Правда, всё-таки дистанционно управляемый человеком. Однако его манёвры должны быть дополнены автономией.

Ведущий российский эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов подтвердил NEWS.ru, что перспективной боевой авиации шестого поколения уже достаточно давно предсказывают беспилотные свойства.

Существующие тенденции дают основания строить прогнозы относительно того, что место и роль беспилотной авиации в перспективе будет расти, а доля беспилотников в общем объёме летательных аппаратов — увеличится. Предположить, что шестое поколение боевой авиации будет беспилотным, хотя бы опционально, возможно. Однако здесь возникает вопрос о том, каков будет уровень автономности этих аппаратов. Многие беспилотные системы потенциально могут обходиться без человека в контуре управления, начиная от взлёта, полёта по маршруту и заканчивая посадкой. В том числе, они способны собирать и анализировать данные. Это означает, что и вопросы применения оружия могут быть, в принципе, реализованы без участия человека. Денис Федутинов эксперт по беспилотной авиации эксперт по беспилотной авиации

При этом эксперт отмечает, что несмотря на успехи в области искусственного интеллекта, автоматические системы всё ещё плохо обрабатывают нетипичные ситуации, что обуславливает возможность ошибок. Об этом говорят и источники NEWS.ru в оборонно-промышленном комплексе. Ахиллесова пята всех беспилотников в том, что они не способны вносить корректировки в программу полёта из-за изменения обстановки, подчеркнул собеседник.

MQ-1 Predator U.S. Air Force/Общественное достояние/wikimedia.org

Американский робот MQ-1 Predator готовят к вылету достаточно долго, это труд сотен людей, отвечающих за разведку, планирование и организацию воздушного движения. Если в ходе последующего выполнения операции что-то пойдёт не так, машину либо вернут на базу, либо она разбомбит не террористов, а свадебную колонну. Американцы это неоднократно демонстрировали в Афганистане, Ираке и Пакистане, — рассказал специалист.

По данным СМИ, С-70 может получить малогабаритные ракеты. Их вес составит около 200 кг, а размер не превысит три метра. Журнал Aviation Week пишет, что макет такого изделия показали на совещании по развитию флота в январе в Севастополе президенту Владимиру Путину. По мнению американских журналистов, оружие будет применяться для ударов по топливным складам, живой силе, надводным целям, опорным пунктам, самолётам и вертолётам. Впрочем, делать это ему придётся в жёсткой увязке с решением человека. Переложить ответственность применять оружие на робота военные не готовы. Поэтому в Минобороны их называют наземными, морскими и воздушными роботизированными или необитаемыми комплексами, за каждым из которых всё равно стоит человек-оператор.