https://static.news.ru/photo/68c4bda4-2091-11ea-a93a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Одна из самых мощных пушек в мире «Пион» будет модернизирована на Урале до конца года под названием «Малка». Об этом заявил гендиректор «Уралтрансмаш» Дмитрий Семизоров.

Капитальный ремонт и модернизация самоходной пушки закончатся в декабре. На неё были установлены новые приборы и произведено импортозамещение деталей. В данный момент орудие проходит испытания на полигоне. С 2020 года будет подготовлено производство к серийному запуску систем, сообщает РИА Новости.

На «Малке» установлены отечественные двигатель и коробка передач. Ранее их собирали на Украине. Модернизированы также системы наведения и комплекс защиты. В бою такую пушку применяют для поражения важных объектов противника далеко за линией фронта.

Ранее NEWS.ru сообщал, что генерал армии Соединённых Штатов Джон Рафферти рассказал о прошедших 10 декабря испытаниях прототипа ракеты Precision Strike Missile (PrSM). По словам американского военного, на европейском театре военных действий испытанная ракета будет нацелена на преодоление ПВО РФ (зенитных ракет С-400), а в Тихом океане — китайских военных кораблей.