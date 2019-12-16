Одна из самых мощных пушек в мире «Пион» будет модернизирована на Урале до конца года под названием «Малка». Об этом заявил гендиректор «Уралтрансмаш» Дмитрий Семизоров.
Капитальный ремонт и модернизация самоходной пушки закончатся в декабре. На неё были установлены новые приборы и произведено импортозамещение деталей. В данный момент орудие проходит испытания на полигоне. С 2020 года будет подготовлено производство к серийному запуску систем,
На «Малке» установлены отечественные двигатель и коробка передач. Ранее их собирали на Украине. Модернизированы также системы наведения и комплекс защиты. В бою такую пушку применяют для поражения важных объектов противника далеко за линией фронта.
Ранее NEWS.ru сообщал, что генерал армии Соединённых Штатов Джон Рафферти рассказал о прошедших 10 декабря испытаниях прототипа ракеты Precision Strike Missile (PrSM). По словам американского военного, на европейском театре военных действий испытанная ракета будет нацелена на преодоление ПВО РФ (зенитных ракет С-400), а в Тихом океане — китайских военных кораблей.
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