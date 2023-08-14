Один из разработчиков Ми-28 рассказал о жесткой конкуренции с Ка-52

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ми-28

Вертолет Ми-28 «Ночной охотник» в своей самой современной комплектации не уступает, а по некоторым параметрам даже превосходит Ка-52, сообщил NEWS.ru один из разработчиков на международном форуме «Армия-2023». По его словам, «Ночные охотники» обладают лучшей броней и более широким арсеналом, однако новые модели в армию поступают медленно.

Здесь разные системы аварийные, вооружение другое, и применяется больше, чем на Ка-52, — отметил он.

Он также обратил внимание на усиленную броню Ми-28, которую нельзя пробить из стрелкового вооружения, а также новый бортовой комплекс обороны.

Разработчик считает, что вертолет не пользуется популярностью в войсках как раз из-за новых систем. Военные относятся к ним с опасением и не спешат применять в реальных боях. В то же время он признал, что конкуренция положительно сказывается на эффективности вертолетов, так как стимулирует развиваться.

Ранее на форуме «Армия-2023» также представили новую неуправляемую авиационную кассетную ракету С-8КЛ. Боеприпас с боевой частью из 24 осколочных элементов уже прошел предварительные испытания.