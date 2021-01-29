ОАК показала сборку и полёт первого серийного истребителя Су-57

https://static.news.ru/photo/f86d3978-62fc-11eb-871b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Скрин с видео UACRussia/youtube.com

Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) опубликовала видеоролик, в котором показаны производство и полёт первого серийного истребителя пятого поколения Су-57.

В первой части видео, опубликованного на YouTube, демонстрируются различные этапы сборки самолёта и проверки специалистами работы его систем на Комсомольском-на-Амуре авиазаводе (КнААЗ) имени Юрия Гагарина. В финале ролика боевая машина поднимается в воздух.

Комментаторы оценили красоту самолёта и назвали его произведением технического искусства.

Первый серийный Су-57 поступил на вооружение ВКС РФ в декабре. Официально он числится на вооружении у одного из авиаполков Южного военного округа. В настоящее время самолёт находится в Государственном лётно-испытательном центре имени Чкалова в Ахтубинске Астраханской области, где используется для испытания новейших гиперзвуковых средств поражения. Согласно действующей программе вооружений, ВКС должны получить 76 Су-57 к 2028 году.

Ранее NEWS.ru писал, что военный эксперт Игорь Коротченко сравнил Су-57 с американским истребителем F-35. По его мнению, у российского самолёта больше шансов победить как в дальнем ракетном, так и в ближнем манёвренном бою.

Журналист американского издания The National Interest Марк Эпископос, в свою очередь, отметил, что пилот F-35 постарается вообще избежать встречи с Су-57. Он пояснил, что российский самолёт — это усовершенствованный истребитель завоевания превосходства в воздухе, а американский является ударным и предназначен для быстрой атаки.