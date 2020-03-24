https://static.news.ru/photo/311586c6-6de0-11ea-b727-fa163e074e61_660.jpg Фото: Defense Express Channel/youtube.com

Украинская компания «Практика» провела ходовые испытания бронетранспортёра «Отаман 6×6». Боевая машина оказалась глубокой модернизацией советского БТР-60, который выпускали в 1960–1987 годах.

Как сообщает N+1, с 2016 года «Практика» разрабатывает две версии бронемашины: шестиколёсную и восьмиколёсную. При модернизации проектировщики заменили силовой агрегат и корпус БТР-60. Новая бронезащита рассчитана на защиту от пуль калибра 7,62 миллиметра и осколков 155-миллиметрового снаряда. Корпус также оснастили креплениями для керамической брони.

Создатели «Отамана» разместили двигатель в передней части, а отсек экипажа и десанта — сзади. Опытный образец оснастили боевым модулем с двумя установками противотанковых ракет, шестью гранатомётами калибра 40 миллиметров и 30-миллиметровой пушкой.

Вес новой боевой машины достиг 23 тонн против 10 тонн у первых БТП-60.

Как писал NEWS.ru, в феврале бронетранспортёры украинского производства БТР-4 «Буцефал» поступили в армию с трещинами.