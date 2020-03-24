Украинская компания «Практика» провела ходовые испытания бронетранспортёра «Отаман 6×6». Боевая машина оказалась глубокой модернизацией советского БТР-60, который выпускали в 1960–1987 годах.
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Создатели «Отамана» разместили двигатель в передней части, а отсек экипажа и десанта — сзади. Опытный образец оснастили боевым модулем с двумя установками противотанковых ракет, шестью гранатомётами калибра 40 миллиметров и 30-миллиметровой пушкой.
Вес новой боевой машины достиг 23 тонн против 10 тонн у первых БТП-60.
Как писал NEWS.ru, в феврале бронетранспортёры украинского производства БТР-4 «Буцефал» поступили в армию с трещинами.
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