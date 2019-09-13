https://static.news.ru/photo/cb787188-d506-11e9-a81b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Duenzl/picture alliance

Разработка Центрального НИИ точного машиностроения — самозарядный пистолет «Удав» — прошёл войсковую эксплуатацию.

Оружие калибра 9 мм собирается из комплектующих российского производства, ёмкость магазина — 18 патронов. Помимо трассирующих, бронебойных и экспансивных патронов, специально для пистолета разработаны новые виды — дозвуковой и повышенной пробиваемости, передаёт РИА Новости .

«Удав» рекомендован к принятию на вооружение. Гражданская версия пистолета будет адаптирована к требованиям профессиональных стрелков-спортсменов.

Как писал News.ru ранее, Минобороны рассматривает возможность исключения автомата Калашникова складного укороченного (АКС-74У) из носимого аварийного запаса (НАЗ) военных лётчиков. Его планируют заменить сверхкомпактным пистолетом-пулемётом ПП-2000.