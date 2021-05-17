Новый российский авианосец может обойтись в 500 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/d04efa1a-b77c-11eb-90ee-96000091f725_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Строительство нового головного российского авианосца может обойтись бюджету в полтриллиона рублей. Об этом рассказал член коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, член Морской коллегии при правительстве Владимир Поспелов, сообщает РИА Новости.

Есть разные оценки. Нам представлена такая: головной авианосец — около 500 миллиардов рублей, — отметил эксперт.

Он пояснил, что данная цифра лукавая, поскольку при ожидаемом водоизмещении нового корабля в 70–80 тысяч тонн, его создание может дорожать по мере строительства.

Все риски должны быть учтены на этапе планирования, до принятия решения. Мы можем ошибиться на 10–20 процентов, но не в разы. Иначе уйдём в долгострой на многие годы, — подчеркнул Поспелов.

Он допускает, что авианосец может обойтись дешевле, однако не на много, если сравнивать с американскими кораблями со 110 тысячами тонн водоизмещения.

Ранее стало известно, что российский атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» проекта 1144.2М «Орлан» в настоящее время, вероятно, уже покоится с миром. К такому выводу пришли американские журналисты, проанализировавшие задержки в сдаче судна в ВМФ РФ. В прошлом году его называли самым мощным неавианесущим надводным военным кораблём на планете, сейчас же сочли «мёртвым».