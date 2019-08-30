https://static.news.ru/photo/922461a0-cb18-11e9-ab4c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Новый российский пистолет «Удав» начал поставляться в войска, заявил индустриальный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Абрамов.

Мы прошли государственные испытания, идёт поставка в войска, — сказал Абрамов в эфире « России 24 ».

Как ранее писал News.ru, новый пистолет «Удав» сконструирован под патрон 9х21 и предназначен для поражения защищённого противника. Его пуля способна пробить бронежилет третьего класса. Ёмкость магазина составляет 18 патронов, прицельная дальность стрельбы — 50 метров.

«Удав» тестировался с августа по декабрь прошлого года на испытательной базе АО «ЦНИИточмаш» и полигонах Минобороны в Западном и Центральном военных округах. Пистолет проверяли на стойкость к механическому воздействию и экстремальным климатическим условиям.