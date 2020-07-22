Новый пистолет-пулёмет Калашникова прошёл госиспытания

https://static.news.ru/photo/db86366c-cc10-11ea-ad4a-fa163e074e61_660.jpg Фото: kalashnikov.media

В России завершились государственные испытания нового пистолета-пулемёта Калашникова. Межведомственная комиссия признала изделие годным для серийного производства.

Как сообщает пресс-служба концерна «Витязь-МО», заимавшегося разработкой, оружию рекомендовано присвоить наименование «9-миллиметровый пистолет-пулемёт Калашникова ППК-20» для увековечивания памяти Виктора Михайловича Калашникова.

За основу при его разработке был взят пистолет-пулемёт «Витязь-СН». Выявленные при его серийном выпуске замечания были учтены в работе над новым оружием.

В пистолете-пулемёте существенно улучшена эргономика как самого оружия, так и прилагаемого к нему снаряжения, повышена надёжность. Изделие оснащено прибором для малошумной стрельбы, уточняет argumenti.ru.

Ранее NEWS.ru писал, что новый ручной пулемёт для российской армии в 2020 году начнут создавать на базе РПК-16 (ручной пулемёт Калашникова образца 2016 года). Применение в войсках разработки концерна «Калашников» выявило целый ряд замечаний и предложений со стороны военных. Многие из них в данной компоновочной схеме РПК-16 невозможно реализовать, поэтому современный пулемёт будет создан заново.