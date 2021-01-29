Новый корабль с крылатыми ракетами «Калибр» заступил на боевое дежурство

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Новый малый ракетный корабль (МРК) «Грайворон» из модернизированной серии «Буян-М» вошёл в состав Черноморского флота. Назначение судов этого проекта — охрана и защита экономической зоны государства.

МРК «Грайворон», как и другие его «боевые собратья», имеет увеличенное водоизмещение и оборудован высокоточным ракетным оружием большой дальности — ракетным комплексом «Калибр-НК», который предназначен для поражения морских и береговых целей.

В составе Черноморского флота уже выполняют задачи три корабля серии «Буян-М»: «Вышний Волочёк», «Орехово-Зуево» и «Ингушетия», передаёт «Интерфакс».

Торжественная церемония поднятия флага Военно-морского флота (ВМФ) по случаю пополнения парка судов прошла в центре Севастополя. Как заявил во время неё начальник Главного штаба и первый заместитель главнокомандующего ВМФ России Александр Витко, «Грайворон» значительно повысит боевые возможности Черноморского флота.

В августе 2020 года МРК прибыл на Новороссийскую военно-морскую базу для государственных испытаний. В сентябре он совершил первый выход в море для прохождения заводских ходовых испытаний, писал NEWS.ru.