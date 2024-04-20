«Представляете, на что способен Ту-160?»: почему США боятся «Белого лебедя»

Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Российский стратегический бомбардировщик Ту-160М2 вызывает серьезные опасения западных стран и опережает аналоги из США. На что способен обновленный «Белый лебедь», чем отличается от старого варианта?

Что пишут о «Белом лебеде» в США

Американское издание The National Interest пишет, что российский стратегический бомбардировщик Ту-160М, известный как «Белый лебедь» (по классификации НАТО Blackjack), в настоящее время «проходит серьезную модернизацию, которая сделает его одним из самых грозных типов вооружения в мире».

Ту-160, созданный КБ Туполева, начал выполнять боевые задачи еще в 1987 году. Это самый быстрый, самый тяжелый и самый большой в мире бомбардировщик, способный нести ядерное оружие, напоминает военный эксперт Брэндон Вейхерт. Ту-160М2 расширит имеющиеся возможности за счет гиперзвуковых ракет, таких, как Х-101 и ее версия Х-102, снабженная ядерной боеголовкой.

На что способен Ту-160М2, чем в нем нового, сколько их у России

РИА Новости отмечает, что программа по воспроизводству Ту-160 была развернута по решению президента России Владимира Путина. Советская конструкторская документация была оцифрована, восстановили технологию вакуумной сварки титановых изделий, возобновили производство агрегатов планера, сформировали новую кооперацию.

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 является основной машиной дальней авиации. Его назначение — прорыв ПВО противника и поражение особо важных целей. Самолет способен изменять стреловидость своих крыльев, сокращая их размах с 55,7 м до 35,6 м. «Белый лебедь» способен развивать скорость до 1,64 Маха (2000 км/ч), однако его крейсерская скорость все же составляет 850 км/ч. Бомбардировщик способен выполнять миссии на расстоянии до 7300 км.

Ту-160М2 имеет много общего со старым «Белым лебедем». Основные изменения коснулись системы РЭБ и радиооборудования нового поколения. Самолет способен нести различные типы ракет, но может применять и обычные бомбы (до 40 тонн). Его недостатком считается высокая заметность для радаров — конструкторы не пытались сделать огромную тяжелую машину более незаметной.

В декабре 2023 года в ВКС России поставлено четыре Ту-160М2. Всего в рамках программы их планируется построить до 50 штук.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чем «Белый лебедь» пугает американцев

В США осознают, что сверхзвуковой бомбардировщик, способный прорывать ПВО и нести ядерное оружие, представляет собой серьезнейшую угрозу, заявил NEWS.ru заслуженный военный летчик России, генерал-майор Владимир Попов. Он напомнил, что теперь на вооружении у России есть гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

«МиГ-31 берет одну такую ракету, Ту-22М3М — три-четыре ракеты, а Ту-160М2 — штук шесть сразу. То есть с одного захода завалит три-четыре авианосца точно. Поэтому США переживают, даже с их очень развитым флотом. Если авианосные группировки будут приближаться к РФ, то они потерпят фиаско», — уверен военный летчик.

Генерал отметил, что США не стоит считать модернизацию Ту-160 угрозой для себя: это не оружие нападения, а средство сдерживания.

«Мы бережно к ним относимся. Но если придется — мы их задействуем против американского флота, особенно против авианосцев», — указал Попов.

Он также напомнил, что Россия «никому не угрожает», и Ту-160 прежде всего «средство сдерживания».

«Ту-160М2 — машины, которые сегодня несут в том числе, я могу только предположить, Х-47, или „Кинжал“. Вы представляете, на что способен один Ту-160 с „Кинжалами“? МиГ-31 берет одну такую ракету, Ту-22М3М — три-четыре ракеты, а Ту-160М2 — штук шесть сразу, то есть с одного захода завалит три-четыре авианосца точно. Поэтому США переживают даже с их очень развитым флотом. Если авианосные группировки будут приближаться к РФ, то они потерпят фиаско», — отметил Попов.

Однако, отметил он, число этих самолетов нужно увеличить до 50 единиц.

Может ли Запад противостоять «Белому лебедю»

The National Interest признает, что Ту-160М2 представляет собой серьезную проблему для оборонных стратегий Запада. В то же время в комплекте с гиперзвуковым оружием он становится системообразующим средством для ВКС России.

Вейхерт считает, что у США есть системы, которые могут конкурировать с Ту-160 — например, B-21 Raider от компании Northrop Grumman. Однако этот самолет, преимуществом которого является технология стелс, пока лишь проходит испытания — первый полет «Рейдера» состоялся в ноябре 2023 года, а в строй он встанет не раньше 2027-го.

Точные характеристики B-21 держатся в строгом секрете. По оценкам Aviation Week, он будет значительно легче, меньше и слабее вооружен, чем «Белый лебедь». Тем не менее, как пишет журнал Air and Space Forces, ВВС США возлагают на него большие надежды, поскольку он снабжен усовершенствованной технологией стелс, которая делает его незаметным для радаров. Пентагон планирует заказать «до 100» таких машин — однако сроки их производства пока остаются неясными.

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