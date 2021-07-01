Новые образцы российского оружия напугали экспертов на Украине

Новейшие российские вооружения не стоит недооценивать, заявил украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов. В эфире телеканал «Украина 24» он оценил гиперзвуковую ракету «Циркон» и межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат».

Если они сделают «Циркон», это будет очень мощное оружие, это гиперзвуковое оружие, — подчеркнул полковник запаса.

Он добавил, что что-то противопоставить «Циркону» и «Сармату» способны только ведущие страны мира с лазерным и энергетическим оружием. По мнению Жданова, речь можно вести о США, Израиле и, возможно, Великобритании с Японией.

Прочие страны не имеют защиты от этого оружия, — указал эксперт.

Он также считает, что потенциал для создания баллистических ракет имеет и Украина. Там могут разработать подобное оружие «в течение года», если будет заказ от Минобороны.

Ранее стало известно, что на космодроме Плесецк состоялся запуск новейшей межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), созданной Московским институтом теплотехники (МИТ). В США назвали это оружие опасным для Запада. Военный аналитик Павел Фельгенгауэр в беседе с NEWS.ru рассказал, будет ли новая МБР отличаться от предыдущих аналогов.